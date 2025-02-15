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15 березня, 13:08 • 140557 перегляди

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"Ворог активізувався": Генштаб повідомив про вже понад 170 боїв за суботу

Київ • УНН

 • 25368 перегляди

На фронті відбулося 176 бойових зіткнень, найбільша активність на Покровському напрямку - 47 спроб прориву. Ворог активно атакує на всіх напрямках.

Від початку доби, 15 лютого, на фронті відбулося 176 бойових зіткнень на різних напрямках. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 47 спроб прориву українських позицій. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН

"Ворог активізувався. На цей час відбулося 176 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні Генштабу. 

За даними Генштабу, ситуація за напрямками виглядає наступним чином: 

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Вовчанська та Тихого, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 35 разів атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, на даний час 23 боєзіткненя тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Дев’ять боєзіткнень триває до цього часу.

росія втратила майже 250 тис. своїх військових у війні проти України - Зеленський15.02.25, 12:28 • 153755 переглядiв

Три ворожих штурми вже відбили українські захисники на Сіверському напрямку, шість боєзіткнень тривають, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають десять штурмів російських загарбників, ворог намагається прорватися до Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Сімнадцять боєзіткнень вже завершені.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили вісім штурмових дій ворога в районах Торецька, Диліївки та Кримського, сім боїв точаться до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 47 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, 23 боєзіткнення тривають дотепер.

Прем'єр Швеції про відправлення європейських військ в Україну: потрібно продумати, що буде, якщо їх будуть обстрілювати15.02.25, 15:08 • 24568 переглядiв

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Зеленівка та Велика Новосілка. Шість боєзіткнень тривають.

Авіаударів КАБами зазнали Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані на Гуляйпільському напрямку.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, також здійснив 182 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На решті напрямках – без особливих змін.

Зеленський: цього літа росія планує відправити війська до білорусі15.02.25, 11:46 • 26816 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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