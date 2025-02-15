"Враг активизировался": Генштаб сообщил об уже более 170 боях за субботу
Киев • УНН
На фронте произошло 176 боевых столкновений, наибольшая активность на Покровском направлении - 47 попыток прорыва. Враг активно атакует на всех направлениях.
С начала суток, 15 февраля, на фронте произошло 176 боевых столкновений на разных направлениях. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении, где враг совершил 47 попыток прорыва украинских позиций. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.
«Враг активизировался. В настоящее время произошло 176 боевых столкновений», - говорится в сообщении Генштаба.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям выглядит следующим образом:
На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Волчанска и Тихого, сейчас идет один бой.
На Купянском направлении российские оккупанты 35 раз атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового, в настоящее время 23 боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва. Девять боестолкновений продолжается до сих пор.
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Три вражеских штурма уже отбили украинские защитники на Северском направлении, шесть боестолкновений продолжаются, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают десять штурмов российских захватчиков, враг пытается прорваться к Предтечиному, Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра. Семнадцать боестолкновений уже завершены.
На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, семь боев идут до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 47 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное, Надиевка, Андреевка и Удачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, 23 боестолкновения продолжаются до сих пор.
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На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка и Великая Новоселка. Шесть боестолкновений продолжаются.
Авиаударам КАБами подверглись Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани на Гуляйпольском направлении.
На Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, также совершил 182 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На остальных направлениях - без особых изменений.
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