"Враг активизировался": Генштаб сообщил об уже более 170 боях за субботу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 176 боевых столкновений, наибольшая активность на Покровском направлении - 47 попыток прорыва. Враг активно атакует на всех направлениях.

С начала суток, 15 февраля, на фронте произошло 176 боевых столкновений на разных направлениях. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении, где враг совершил 47 попыток прорыва украинских позиций. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН

«Враг активизировался. В настоящее время произошло 176 боевых столкновений», - говорится в сообщении Генштаба. 

По данным Генштаба, ситуация по направлениям выглядит следующим образом: 

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Волчанска и Тихого, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении российские оккупанты 35 раз атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового, в настоящее время 23 боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва. Девять боестолкновений продолжается до сих пор.

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский15.02.25, 12:28 • 98501 просмотр

Три вражеских штурма уже отбили украинские защитники на Северском направлении, шесть боестолкновений продолжаются, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают десять штурмов российских захватчиков, враг пытается прорваться к Предтечиному, Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра. Семнадцать боестолкновений уже завершены.

На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, семь боев идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 47 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное, Надиевка, Андреевка и Удачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, 23 боестолкновения продолжаются до сих пор.

Премьер Швеции об отправке европейские войска в Украину: нужно продумать, что будет если их будут обстреливать15.02.25, 15:08 • 14803 просмотра

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка и Великая Новоселка. Шесть боестолкновений продолжаются.

Авиаударам КАБами подверглись Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани на Гуляйпольском направлении.

На Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, также совершил 182 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Зеленский: этим летом россия планирует отправить войска в белоруссию15.02.25, 11:46 • 17581 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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