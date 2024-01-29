Воїни ЗСУ знищують позиції російських окупантів на лівому березі Дніпра: понад 15 одиниць техніки за минулу добу

Сили оборони півдня на лівобережжі Дніпра завдають вогневого ураження по позиціях і тилах російської армії. Підтверджується, що минулої доби здійснено знищення антенного поля станції радіолокаційної боротьби та 16 одиниць військової техніки та транспортних засобів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Сил оборони півдня.

Деталі

За минулу добу підтверджено наступні втрати у ворога:

105 окупантів;

2 танки;

1 самохідну артилерійську установку "Мста-С";

5 гармат;

7 одиниць автобронетехніки;

1 човен;

1 антенне поле станції радіолокаційної боротьби.

Також вказується про знищення пункту управління БпЛА, місця зберігання ПММ, 4-ьох спостережних пунктів та польового пункту боєпостачання.

Нагадаємо

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила про те, що спостерігається певна активність на Кримському напрямку, - формуються команди для підсилення російських підрозділів, які є на лівому березі Херсонщини.

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