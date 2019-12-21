Водіїв попередили про туман та мокрі дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Автомобільні дороги державного значення на ранок суботи, 21 грудня, у більшості областей України - мокрі, також утримується туман. Проїзд основними автошляхами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
Як зазначається, на ранок суботи у більшості областей туман, Закарпатській області місцями дощ, на решті території країни без опадів.
"Покриття на автодорогах державного значення більшості областей мокре. На перевальних ділянках доріг в Закарпатській області місцями дощ, покриття сухе", - відзначили дорожники.
На дорогах державного значення, як повідомляється, виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.
Нагадаємо, 21 грудня в Україні до 11 градусів тепла.