Водіям повідомили про стан проїзду дорогами України

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На ранок понеділка, 9 грудня, автодороги державного значення у більшості областей сухі, у Черкаській області місцями ожеледиця, на Яблунецькому та Ужоцькому перевалах невеликий дощ. Проїзд дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Станом на 6:00 9 грудня 2019 року опади у вигляді невеликого дощу у Закарпатській області, у східних областях туман; на решті території без опадів. Середня температура повітря коливається від -2 до +3°С. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе, у Черкаській області місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.

На перевальних ділянках доріг, як вказано, переважно без опадів, на Яблунецькому та Ужоцькому перевалах невеликий дощ. Температура повітря 0...+3°С.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.

Нагадаємо, 9 грудня в Україні переважно без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 2° морозу до 11° тепла.

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