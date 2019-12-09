Водителям сообщили о состоянии проезда по дорогам Украины

"По состоянию на 6:00 9 декабря 2019 года осадки в виде небольшого дождя в Закарпатской области, в восточных областях туман, на остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха колеблется от -2 до +3°С. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Черкасской области местами гололедица", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог, как указано, преимущественно без осадков, на Яблунецком и Ужоцком перевалах небольшой дождь. Температура воздуха 0...+3°С.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 9 декабря в Украине преимущественно без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 2° мороза до 11° тепла.