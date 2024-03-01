"Вода прибуває": рівень Дніпра в Києві піднявся на 65 см на тлі весняного паводку, але небезпеки не фіксують
Київ • УНН
Через збільшення скидів води з Київського водосховища рівень води у Дніпрі в Києві за останні 8 днів піднявся на 65 см, що призвело до початкового підтоплення заплав, але не становить загрози для міста.
Через збільшення скидів води з Київського водосховища рівень води у Дніпрі в Києві за останні 8 днів піднявся на 65 см, що призвело до початкового підтоплення заплави, але наразі небезпеки немає, аварійних підтоплень по місту не зафіксовано, повідомили у п'ятницю у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
Внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля на річці Дніпро, у межах міста Києва спостерігається підвищення рівня води, приблизно на 6 см за добу, з початковим затопленням заплави. Вода прибуває – за останні 8 днів рівень Дніпра в межах Києва піднявся приблизно на 65 см. Але наразі небезпеки немає. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано
Як повідомляється, рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий). "Промислові об'єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - вказали у КМВА.
Станом на 08:00, як вказано, рівень води у річці Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 567 см над "0" поста (92,67 м за Балтійською системою висот). Температура води - 2,4 градуса.
За інформацією Укргідрометцентру, 1-5 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
У Міндовкілля розуміють, як мінімізувати наслідки можливих весняних паводків - міністр29.02.24, 16:51 • 24895 переглядiв