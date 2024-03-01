"Вода прибывает": уровень Днепра в Киеве поднялся на 65 см на фоне весеннего паводка, но опасности не фиксируют

Из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за последние 8 дней поднялся на 65 см, что привело к начальному подтоплению поймы, но пока опасности нет, аварийных подтоплений по городу не зафиксировано, сообщили в пятницу в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья на реке Днепр, в пределах города Киева наблюдается повышение уровня воды, примерно на 6 см в сутки, с начальным затоплением поймы. Вода прибывает - за последние 8 дней уровень Днепра в пределах Киева поднялся примерно на 65 см. Но пока опасности нет. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано - сообщили в КГВА в Telegram.

Как сообщается, уровень опасности гидрологических явлений І (желтый). "Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - указали в КГВА.

По состоянию на 08:00, как указано, уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 567 см над "0" поста (92,67 м по Балтийской системе высот). Температура воды - 2,4 градуса.

По информации Укргидрометцентра, 1-5 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на реке Днепр в Киеве возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

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