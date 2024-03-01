"Вода прибывает": уровень Днепра в Киеве поднялся на 65 см на фоне весеннего паводка, но опасности не фиксируют

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  133588 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  124497 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  128590 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  135079 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  154109 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  163997 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  157208 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  154706 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  145047 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

"Вода прибывает": уровень Днепра в Киеве поднялся на 65 см на фоне весеннего паводка, но опасности не фиксируют

Из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за последние 8 дней поднялся на 65 см, что привело к начальному подтоплению заводей, но не представляет угрозы для города.

Общество •   •  1709 просмотра
"Вода прибывает": уровень Днепра в Киеве поднялся на 65 см на фоне весеннего паводка, но опасности не фиксируют

В небе над Украиной ночью уничтожили 4 "шахеда"

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 4 ударных беспилотников Shahed над территорией Украины в ночь на 1 марта.

Война •   •  4211 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 4 "шахеда"

Конгресс США одобрил четвертый краткосрочный бюджет для избежания частичного "шатдауна"

Конгресс США одобрил четвертое краткосрочное продление финансирования федеральных учреждений до 8 и 22 марта, чтобы избежать остановки работы правительства.

Новости Мира •   •  3397 просмотра
Конгресс США одобрил четвертый краткосрочный бюджет для избежания частичного "шатдауна"

Украина получит от Франции еще 100 дронов Delair до лета

До лета Франция предоставит Украине 100 дополнительных ударных беспилотников Delair.

Война •   •  9170 просмотра
Украина получит от Франции еще 100 дронов Delair до лета

Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли из артиллерии и минометов, сбросили КАБы

Российские войска обстреляли артиллерией и сбросили бомбы на несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, вызвав 16 взрывов.

Война •   •  16643 просмотра
Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли из артиллерии и минометов, сбросили КАБы

Зеленский создал комиссию для отбора судей в КСУ по квоте Президента

Президент Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента.

Политика •   •  17559 просмотра
Зеленский создал комиссию для отбора судей в КСУ по квоте Президента

Zara возвращается в Украину после 2-летнего перерыва - FT

Zara готовится вновь открыть 50 из более 80 своих магазинов в Украине, которые она закрыла после вторжения россии в феврале 2022 года.

Война •   •  16815 просмотра
Zara возвращается в Украину после 2-летнего перерыва - FT

"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ

Двое российских военнослужащих получили ранения, получила повреждения беспилотниками система ПВО "Панцирь-С1" в районе села головчино белгородской области россии.

Война •   •  17282 просмотра
"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ

В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк

в рф заявили, что беспилотники пытались атаковать завод военно-промышленного комплекса в нижегородской области. Также один дрон был уничтожен над белгородской областью.

Война •   •  17128 просмотра
В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк

В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых

Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, что привело к повреждению инфраструктуры и ранениям среди гражданского населения.

Война •   •  14752 просмотра
В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых