Влада Колумбії заборонила Uber
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Управління промисловості та торгівлі уряду (SIC) Колумбії розпорядилось зупинити роботу міжнародної компанії Uber в рамках суперечки з місцевим оператором таксі Cotech. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства, повідомляє УНН.
Як встановив SIC, Uber надавав індивідуальні послуги громадського пасажирського транспорту, створюючи пропозицію і надаючи зазначену послугу користувачам. Такі дії призвели до порушення правил, що регулюють ринок, створення значної переваги на ринку і відтоку клієнтури Cotech.
Указ відомства вступив в силу негайно. Відповідачам в особі Uber BV, Uber Technologies Inc і Uber Colombia Sas рекомендовано припинити надавати послуги з використанням на території Колумбії додатки Uber.
Незважаючи на те, що Uber є мобільним додатком, що надає послуги транспорту, він потрапляє під норми транспортного законодавства Колумбії.
Нагадаємо, у Німеччині суд заборонив Uber.