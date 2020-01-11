Визнання Ірану, що літак МАУ було збито - важливий крок у процесі розслідування - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що визнання іранською стороною, що український літак було збито - це важливий крок у розслідуванні авіакастрофи, що сталася 8 січня під Тегераном. Про це глава Кабміну повідомив у Facebook, інформує УНН.
"Іран заявив, що український пасажирський літак було збито. Це важливий крок у процесі розслідування, яке досі триває. Наші експерти й надалі працюють на місці трагедії з метою детального розслідування причин та остаточного встановлення істини", - написав Гончарук.
За словами прем'єра, українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов’язаних із трагедією. Вони вже спільно з Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран оглянули знайдені "чорні скриньки" та місце зберігання частини фрагментів літака. Також було здійснено розкладку фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800.
"Зібрано ДНК-зразки родичів загиблих у авіакатастрофі. Сьогодні зранку електронну ДНК-формулу направлено нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані. Працюємо над тим, щоб завершити ідентифікацію і якнайшвидше провести репатріацію тіл загиблих громадян України", - підсумував Гончарук.
У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.
Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
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Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".
Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.
"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.
Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.