Признание Ирана, что самолет МАУ был сбит - важный шаг в процессе расследования - Гончарук

КИЕВ. 11 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что признание иранской стороной того, что украинский самолет был сбит - это важный шаг в расследовании авиакастрофы, которая произошла 8 января под Тегераном. Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook, передает УНН.