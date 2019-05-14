Визначився другий фіналіст плей-оф Західної конференції НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На паркеті “Пепсі-центру” в Колорадо відбувся сьомий поєдинок другого раунду плей-оф Західної конференції НБА в якому команда-господарка “Денвер Наггетс” приймала “Портленд Трейл Блейзерс”, передає кореспондент УНН.
Перший ігровий відрізок ознаменувався домінуванням баскетболістів “Наггетс”. Завдяки успішним діям трійки Мюррей-Йокіч-Херріс господарі повели 29:17. У другій чверті відрив між командами збільшувався, але краща кінцівка 12-хвилинки дозволила гостям скоротити відставання — 48:39.
Після великої перерви малюнок гри кардинально змінився і низький відсоток реалізації від “Денвера” призвів до їх поразки — 96:100. Таким чином 4:3 в серії за “Портлендом”.
За переможців 37 очок набрав Сі Джей Макколум, 14 додав Тьорнер. У “Денвера” серед кращих серб Нікола Йокіч — 29 + 13 підбирань.
Додамо, у фіналі Західної конференції “Портленд” зустрінеться із чинними чемпіонами “Голден Стейт Ворріорс”.