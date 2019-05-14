Определился второй финалист плей-офф Западной конференции НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На паркете “Пепси-центра” в Колорадо состоялся седьмой поединок второго раунда плей-офф Западной конференции НБА в котором команда-хозяйка “Денвер Наггетс” принимала “Портленд Трэйл Блэйзерс”, передает корреспондент УНН.
Первый игровой отрезок ознаменовался доминированием баскетболистов “Наггетс”. Благодаря успешным действиям тройки Мюррей-Йокич-Хэррис хозяева повели 29:17. Во второй четверти разрыв между командами увеличивался, но лучшая концовка 12-минутки позволила гостям сократить отставание — 48:39.
После большого перерыва рисунок игры кардинально изменился и низкий процент реализации от “Денвера” привел к их поражению — 96:100. Таким образом 4:3 в серии за “Портлендом”.
По победителей 37 очков набрал Си Джей Макколум, 14 добавил Тернер. В “Денвера” среди лучших серб Никола Йокич — 29 + 13 подборов.
Добавим, в финале Западной конференции “Портленд” встретится с действующими чемпионами “Голден Стэйт Уорриорз”.