Військовий підірвав себе та товариша по службі після сварки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Донецькій області на позиції військовослужбовець підірвав себе та двох товаришів по службі. Підривник та ще один військовий в результаті вибуху загинули. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася на позиції в районі села Невельське в Ясинуватському районі. Попередньо встановлено, що між двома військовослужбовцями виник конфлікт. Один з них після сварки, яка відбувалася у бліндажі, підірвав ручну гранату. В результаті вибуху сам підривник та військовий, з яким у нього виник конфлікт, - загинули. Ще один військовий, який перебував у бліндажі, отримав поранення.
Наразі поліція проводить досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, у Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців.