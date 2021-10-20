Виробники свинини знову збільшили ціни

Так, у січні вартість 1 кілограму свинини (свіжого чи охолодженого) була в середньому 62,8 грн, тоді як у вересні — 69,1 грн (+11%).

Також наростили ціни на продукт виробники яловичини — на 12,8%.

Окрім того, збільшили вартість продукту виробники ковбас напівкопчених (+6,2%), молока (+7,3%), масла вершкового (+6,9%).

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.