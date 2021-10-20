Производители свинины снова увеличили цены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. С начала года украинские производители свинины увеличили цены на 11%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе стоимость 1 килограмма свинины (свежего или охлажденного) была в среднем 62,8 грн, тогда как в сентябре — 69,1 грн (+ 11%).
Также нарастили цены на продукт производители говядины — на 12,8%.
Кроме того, увеличили стоимость продукта производители колбас полукопченых (+ 6,2%), молока (+ 7,3%), масла сливочного (+ 6,9%).
Кстати говоря
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.