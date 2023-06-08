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Вимагають заборонити агропродукцію з України: фермери Молдови зібралися перекривати дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Молдавські фермери, які раніше анонсували протести з вимогою, зокрема, заборонити імпорт сільгосппродукції з України, сьогодні планують заблокувати державні дороги. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker, пише УНН.

Вимагають заборонити агропродукцію з України: фермери Молдови зібралися перекривати дороги

Деталі

Повідомляється, що 8 червня з 11:00 до 13:00 фермери можуть заблокувати національні маршрути та траси. У тому числі біля митних постів "Скулень" і "Леушень". А також траси - Хинчешть-Леова, Оргеєв-Резіна та Бєльці-Оргеєв.

Раніше видання повідомляло, що фермери протестуватимуть у режимі нон-стоп із 7 до 30 червня. В акції планують узяти участь близько тисячі осіб.

Доповнення

Фермери Молдови анонсували протести через невдоволення ставленням уряду до агропромислового сектору. Зокрема, вони вимагають заборонити імпорт сільгосппродукції з України.

Молдова планувала ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових і олійних культур з України. Міністр аграрної політики та продовольства України висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також підкреслив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури в Республіку Молдова.

Пізніше міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля заявив, що ні транзит української продукції через Молдову, ні її імпорт не несуть негативного впливу на внутрішній ринок країни, тому їхні обмеження і заборона недоцільні і вводитися не будуть.

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