Требуют запретить агропродукцию из Украины: фермеры Молдовы собрались перекрывать дороги

Детали

Сообщается, что 8 июня с 11:00 до 13:00 фермеры могут заблокировать национальные маршруты и трассы. В том числе возле таможенных постов "Скулень" и "Леушень". А также трассы Хынчешть-Леова, Оргеев-Резина и Бельцы-Оргеев.

Ранее издание сообщало, что фермеры будут протестовать в режиме нон-стоп с 7 по 30 июня. В акции планируют принять участие около тысячи человек.

Дополнение

Фермеры Молдовы анонсировали протесты из-за недовольства отношением правительства к агропромышленному сектору. В частности, они требуют запретить импорт сельхозпродукции из Украины.

Молдова планировала ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Министр аграрной политики и продовольствия Украины выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдовы. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова.

Позже министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил, что ни транзит украинской продукции через Молдову, ни ее импорт не несут негативного влияния на внутренний рынок страны, поэтому их ограничения и запрет нецелесообразны и вводиться не будут.