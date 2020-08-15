Викрали та замкнули в підвалі: польські студенти розповіли про катування у Мінську

Зазначається, що Вітольд Добровольський і Кацпер Сіенніцькій були звільнені з-під арешту в Мінську завдяки втручанню Міністерства закордонних справ Польщі та посольства Польщі в Білорусі. 14 серпня вони повернулись до Польщі.

“Нас викрали з вулиці в центрі Мінська ОМОН. Потім мене побили до майже без свідомості. Били і друга”, — розповів Добровольський.

“Нас замкнули в підвалі, це було схоже на спортзал, там були сотні людей. Саме там почалися тортури і тривали кілька годин тортури”, — додав Сіенніцькій.

За їхніми словами, через кімнату могло пройти до тисячі чоловік. Обидва вказали, що їх польське походження піддалося додатковим репресіям, а бажання отримати допомогу консула висміювали.

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“У відділенні поліції нас повалили на землю, були погрози, що як тільки ми поворухнемо головою, все зуби виб’ють. Наступна зміна змусила нас на кілька годин стояти головою об стіну. Третя зміна змусила нас встати на коліна лобом до підлоги. На нас весь час були наручники”, — розповів Сіенніцький.

За його словами, всіх, хто рухався, просив води або сходити в туалет, били кийками, додавши, що їх також били під час допиту.

“Мене запитали, поляк чи я. Мене підняли, ноги порізали, я впав обличчям, люди почали бити кийками. Якщо повз проходив охоронець, він міг завдати удару, не питаючи”, — сказав Добровольський.

За словами поляків, потім їх відправили до в’язниці, де умови “були краще”, проте камери були повністю переповнені. Зрештою, вони були звільнені через 72 години.

Нагадаємо, в Білорусі 14 серпня тривав загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишали робочі місця.

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Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 осіб були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Загалом вже близько 6,7 тисячі. У Білорусі звільнили понад двох тисяч затриманих, процес триває.