У Білорусі звільнили понад двох тисяч затриманих, процес триває
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Білорусі звільнили понад двох тисяч затриманих, процес звільнення “йде безперервно”. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила пресссекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова, передає УНН.
“У МВС стурбовані проблемою перенаповненням місць тримання затриманих. Понад дві тисячі громадян уже відпущені додому. Цей процес йде безперервно, триває і зараз”, — написала Чемоданова.
За її словами, минула доба стала самою спокійною за останні чотири дні в Білорусі.
“Акції в більшості своїй носили мирний характер. Учасники так званих „ланцюжків солідарності“, вибудовувати в столиці і ряді міст республіки, висловлювали загальне прагнення до врегулювання всіх питань ненасильницькими методами. Лише в окремих випадках в ході несанкціонованих заходів дії деяких осіб носили агресивний характер”, — зазначила прессекретар МВС Білорусі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні у Білорусі звільнили п’ять затриманих українців — Єнін
Нагадаємо, в Білорусі 14 серпня тривав загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишали робочі місця.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протести в Білорусі: у Мінську почали масово відпускати затриманих, стали відомі деталі знущань
Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 осіб були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Загалом вже близько 6,7 тисячі.