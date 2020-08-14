Біля Будинку уряду Білорусі силовики опустили щити в знак солідарності з маніфестантами

Так, до силовиків почали підходити дівчата, які прийшли на площу, почали обіймати чоловіків, які стояли, до щита одного з них вони поклали квіти, пишуть соцмережі.



Як повідомляє Meduza, після приходу протестувальників з будинку уряду вийшли нові загони співробітників правоохоронних органів, але вони не виявляють агресії.



Згідно з Onliner.by, силовики заявляють, що люди можуть стояти біля будівлі уряду "стільки, скільки хочуть", і якщо не буде провокацій, ЗМОП нічого застосує силу першим.



Як повідомляв УНН, раніше сьогодні учасники протесту знову вийшли на вулиці Мінська, зокрема, з ранку п'ятниці в білоруській столиці в ланцюг солідарності почали вишиковуватися лікарі.

Вийшли ОМОНівці і опустили щити, дівчата кинулися їх обіймати pic.twitter.com/jSsVg5VTJO