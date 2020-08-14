У Дома правительства Беларуси силовики опустили щиты в знак солидарности с манифестантами

Так, к силовикам начали подходить пришедшие на площадь девушки, начали обнимать стоящих мужчин, к щиту одного из них они положили цветы, пишут соцсети.



Как сообщает Meduza, после прихода протестующих из дома правительства вышли новые отряды сотрудников правоохранительных органов, но они не проявляют агрессии.



Согласно Onliner.by, силовики заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "столько, сколько хотят", и если не будет провокаций, ОМОН не применит силу первым.



Как сообщал УНН, ранее сегодня протестующие снова вышли на улицы Минска, в частности, с утра пятницы в белорусской столице в цепь солидарности начали выстраиваться врачи.

Вышли ОМОНовцы и опустили щиты, девушки бросились их обнимать pic.twitter.com/jSsVg5VTJO