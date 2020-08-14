В Беларуси освободили более двух тысяч задержанных, процесс продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Беларуси освободили более двух тысяч задержанных, процесс освобождения “идет непрерывно”. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает УНН.
“В МВД обеспокоены проблемой переполнения мест содержания задержанных. Более две тысячи граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас”, — написала Чемоданова.
По ее словам, минувшие сутки стали самыми спокойными за последние четыре дня в Беларуси.
“Акции в большинстве своем носили мирный характер. Участники так называемых „цепочек солидарности“, выстраивались в столице и ряде городов республики, выражали общее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами. Только в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер”, — отметила пресс-секретарь МВД Беларуси.
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Напомним, в Беларуси 14 августа продолжалась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидали рабочие места.
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Как ранее сообщалось в УНН, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа. В общем уже около 6,7 тысячи.