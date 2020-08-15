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Похитили и заперли в подвале: польские студенты рассказали о пытках в Минске

Похитили и заперли в подвале: польские студенты рассказали о пытках в Минске

Киев  •  УНН

 • 17946 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Польские студенты по возвращении из Беларуси в Польшу рассказали об избиении при задержании и пытках со стороны белорусских правоохранителей в Минске. Об этом сообщает “Польское радио”, передает УНН.

Отмечается, что Витольд Добровольский и Кацпер Сиенницкий были освобождены из-под ареста в Минске благодаря вмешательству Министерства иностранных дел Польши и посольства Польши в Беларуси. 14 августа они вернулись в Польшу.

“Нас похитили с улицы в центре Минска ОМОН. Потом меня избили до почти без сознания. Били и друга”, — рассказал Добровольский.

“Нас заперли в подвале, это было похоже на спортзал, там были сотни людей. Именно там начались пытки и продолжались несколько часов пытки”, — добавил Сиенницкий.

По их словам, через комнату могло пройти до тысячи человек. Оба указали, что их польское происхождение подверглось дополнительным репрессиям, а желание получить помощь консула высмеивали.

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“В отделении полиции нас повалили на землю, были угрозы, что как только мы пошевелим головой, все зубы выбьют. Следующая смена заставила нас несколько часов стоять головой о стену. Третья смена заставила нас встать на колени лбом к полу. На нас все время были наручники”, — рассказал Сиенницкий.

По его словам, все, кто двигался, просил воды или сходить в туалет, били дубинками, добавив, что их также били во время допроса.

“Меня спросили, поляк ли я. Меня подняли, ноги порезали, я упал лицом, люди начали бить дубинками. Если мимо проходил охранник, он мог нанести удар, не спрашивая”, — сказал Добровольский.

По словам поляков, потом их отправили в тюрьму, где условия “были лучше”, однако камеры были полностью переполнены. В конце концов, они были освобождены через 72 часа.

Напомним, в Беларуси 14 августа продолжалая общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидали рабочие места.

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Как ранее сообщалось в УНН, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа. В общем уже около 6,7 тысячи. В Беларуси освободили более двух тысяч задержанных, процесс продолжается.

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