Відставку Кличка розглядатиме новий Кабмін - Офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Питання погодження відставки мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації розглядатиме новий Кабінет міністрів. Таку інформацію УНН підтвердили в Офісі Президента.
Так, в Офісі коментуючи те, чи питання щодо погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації буде розглядати новий український уряд, відповіли: "Так".
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні прессекретар Прем’єр-міністра України Василь Рябчук повідомив, що чинним складом уряду питання погодження звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка розглядатися не буде.