Відсьогодні Чехія відкриває кордони для туристів з деяких країн

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Чеська Республіка буде відкрита для туристів з семи країн - Словаччини, Угорщини, Польщі, Словенії, Хорватії, Австрії та Німеччини - по взаємним угодам.

Окрім того, чешські ресторани, бари, нічні клуби та інші заклади гостинності можуть обслуговувати клієнтів в закритих приміщеннях з понеділка, заявив в п'ятницю міністр охорони здоров'я Адам Войтех, оголосивши про більш швидке, ніж планувалося, ослаблення обмежень на COVID-19 після рішення суду.

Чеський уряд, який бореться з однією з найсерйозніших хвиль пандемії в світі, планував відкрити закриті установи з середини червня, оскільки ситуація неухильно поліпшувалася, а кількість вакцинацій збільшувалася.

В Чехії загалом зафіксували 1,661,159 випадків коронавірусу, 30,104 осіб померли.

Нагадаємо

З 1 червня Грузія відкриває сухопутні кордони, рішення про це було прийнято на засіданні Міжвідомчої координаційної ради країни.