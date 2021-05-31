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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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The Guardian

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Відсьогодні Чехія відкриває кордони для туристів з деяких країн

Київ • УНН

 • 17279 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Влада Чехії з понеділка послаблює обмежувальні заходи, введені в рамках боротьби з COVID-19, і відкриває кордони для туристів з семи країн. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Відсьогодні Чехія відкриває кордони для туристів з деяких країн

Деталі

Чеська Республіка буде відкрита для туристів з семи країн - Словаччини, Угорщини, Польщі, Словенії, Хорватії, Австрії та Німеччини - по взаємним угодам.

Окрім того, чешські ресторани, бари, нічні клуби та інші заклади гостинності можуть обслуговувати клієнтів в закритих приміщеннях з понеділка, заявив в п'ятницю міністр охорони здоров'я Адам Войтех, оголосивши про більш швидке, ніж планувалося, ослаблення обмежень на COVID-19 після рішення суду.

Чеський уряд, який бореться з однією з найсерйозніших хвиль пандемії в світі, планував відкрити закриті установи з середини червня, оскільки ситуація неухильно поліпшувалася, а кількість вакцинацій збільшувалася.

В Чехії загалом зафіксували 1,661,159 випадків коронавірусу, 30,104 осіб померли.

Нагадаємо

З 1 червня Грузія відкриває сухопутні кордони, рішення про це було прийнято на засіданні Міжвідомчої координаційної ради країни.

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