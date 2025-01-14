Відома експертка перевірила, чи дійсно АЗК SOCAR є інклюзивними

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 65581 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 66831 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 81708 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 114599 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139502 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132192 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147827 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173817 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220497 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176386 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113832 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119859 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152946 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136214 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113052 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 65571 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 72329 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207524 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205119 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335949 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 29667 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31666 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74190 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100629 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96730 перегляди
Актуальне
Відома експертка перевірила, чи дійсно АЗК SOCAR є інклюзивними

Відома експертка перевірила, чи дійсно АЗК SOCAR є інклюзивними

Київ • УНН

 • 23039 перегляди

Громадська діячка Уляна Пчолкіна провела перевірку АЗК SOCAR на відповідність інклюзивному середовищу. Комплекс отримав позитивну оцінку завдяки безбар'єрному доступу, спеціальному обладнанню та додатковим сервісам.

Уляна Пчолкіна, громадська діячка і консультантка з питань безбар’єрності, відвідала АЗК SOCAR з метою перевірки комплексу на відповідність інклюзивному середовищу, передає УНН.

"Сьогодні ми перевіримо SOCAR, як він облаштований для людей з інвалідністю. Заправити пальне ви можете не виходячи з авто, а також викликати оператора з терміналом. Вхід до торгівельного залу безбар’єрний, є вбиральня для осіб з інвалідністю, а також сповивальний столик. Простори, обладнані для потреб осіб з інвалідністю, насправді комфортні кожній людині. Тому що безбар’єрність стосується кожного", - коментує Уляна Пчолкіна. На її думку, компанія SOCAR створила на своїх АЗК дійсно безбар'єрне середовище.

Що ж робить АЗК SOCAR особливими?

 - Інклюзивний дизайн: пандуси, розсувні двері, спеціально обладнані санвузли – все це робить АЗК доступними для людей з інвалідністю.

 - Сімейна атмосфера: сповивальні столики, дитячі куточки та спеціальне меню для найменших гостей – на АЗК SOCAR подумали про все.

 - Сучасні технології: безконтактна оплата SOCAR PAY, мобільний додаток для замовлення товарів та послуг – це лише деякі з інновацій, які полегшують життя клієнтів.

 - Додаткові сервіси: бізнес-зони, кафе, магазини – це не просто місце для заправки, а справжній центр обслуговування.

"SOCAR – це більше, ніж просто бізнес. Ми дбаємо не тільки про наших гостей, але й про своїх співробітників, створюючи сприятливе робоче середовище, де кожен може реалізувати свій потенціал. Адже інклюзивність – це не лише про фізичну доступність, але й про створення атмосфери, де кожен почувається цінним. Чому це важливо? Суспільство стає більш доступним: створюючи середовище, де кожен може почуватися комфортно, ми робимо крок до більш інклюзивного суспільства. Для нас комфорт і доступність не просто слова, це те, що ми втілюємо в реальність", - зазначає Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR Energy Ukraine.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами