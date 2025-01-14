Известный эксперт проверила, действительно ли АЗК SOCAR являются инклюзивными

Ульяна Пчелкина, общественный деятель и консультант по вопросам безбарьерности, посетила АЗК SOCAR с целью проверки комплекса на соответствие инклюзивной среде, передает УНН.

"Сегодня мы проверим SOCAR, как он оборудован для людей с инвалидностью. Заправить горючее вы можете не выходя из авто, а также вызвать оператора с терминалом. Вход в торговый зал безбарьерный, есть туалет для лиц с инвалидностью, а также пеленальный столик. Пространства, оборудованные для нужд лиц с инвалидностью, действительно комфортны каждому человеку. Потому что безбарьерность касается каждого", – комментирует Ульяна Пчелкина. По ее мнению, компания SOCAR создала на своих АЗК действительно безбарьерную среду.

Что же делает АЗК SOCAR особенными?

- Инклюзивный дизайн: пандусы, раздвижные двери, специально оборудованные санузлы – все это делает АЗК доступными для людей с инвалидностью.

- Семейная атмосфера: пеленальные столики, детские уголки и специальное меню для самых маленьких гостей – на АЗК SOCAR подумали обо всем.

- Современные технологии: бесконтактная оплата SOCAR PAY, мобильное приложение для заказа товаров и услуг – лишь некоторые из инноваций, которые облегчают жизнь клиентов.

- Дополнительные сервисы: бизнес-зоны, кафе, магазины – не просто место для заправки, а настоящий центр обслуживания.

"SOCAR – это больше, чем просто бизнес. Мы заботимся не только о наших гостях, но и о своих сотрудниках, создавая благоприятную рабочую среду, где каждый может реализовать свой потенциал. Ведь инклюзивность – это не только физическая доступность, но и создание атмосферы, где каждый чувствует себя ценным. Почему это важно? Общество становится более доступным: создавая среду, где каждый может чувствовать себя комфортно, мы делаем шаг к более инклюзивному обществу. Для нас комфорт и доступность не просто слова, это то, что мы воплощаем в реальность", - отмечает Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.