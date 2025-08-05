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Від дрібного постачальника до власного виробництва: компанія "Далгакиран Україна" відзвітувала про 20 років роботи на ринку

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Компанія "Далгакиран компресор Україна" відзначає 20 років роботи на ринку, перетворившись з постачальника на виробника.

Від дрібного постачальника до власного виробництва: компанія "Далгакиран Україна" відзвітувала про 20 років роботи на ринку

В серпні 2025 року компанія ТОВ "Далгакиран компресор Україна" відзначатиме 20 років роботи на українському ринку, і за цей час вона змогла пройти шлях від дрібного постачальника компресорного обладнання до великого підприємства з власними виробничими потужностями – заводом, який відкрився рік тому у Київський області.

Ми пройшли складний шлях, який здолає не кожен бізнес. Встояли під час пандемії, зараз допомагаємо чим можемо у битві за державу, за тил, адже наша продукція незамінна для безперебійної роботи промисловості та економіки. Ми побудували завод, маємо представництва в 11 великих містах країни, понад 90 мобільних сервісних бригад. Наші мобільні дизель-генератори стоять на всіх діючих АЕС України

– наголосив директор "Далгакиран компресор Україна" В'ячеслав Дінков.

Зокрема у пресслужбі компанії нагадали, що будівництво заводу на Київщині розпочалось ще до початку великої війни і було завершено завдяки 400 млн грн інвестицій від турецької Dalgakiran Kompresör, материнської компанії "Далгакиран компресор Україна".

З того часу компанія запустила виробництво когенераційних установок, реалізувала кілька масштабних проєктів, зокрема у 2025 році поставила підприємству групи "Метінвест" газопоршневу електростанцію потужністю 10 МВт. Також вона розширила свої можливості завдяки купівлі контрольного пакету акцій українського виробника газових компресорів та обладнання для нафтогазової промисловості ТОВ "Сенсі" у 2024 році.

Крім того, обладнання "Далгакиран Україна" допомагає безперебійним живленням Харкову, Запорізькій області, іншим містам і населеним пунктам, великим бюджетоутворюючим підприємствам Дніпропетровщини. Також компанія передала безкоштовно дизель-генератори підрозділам ЗСУ.

Компанія також реалізувала низку масштабних проєктів за межами України. Зокрема, у 2021-2024 роках вона спільно з ES Group Europe s.r.o. працювала над проектом для Вірменської атомної електростанції – виготовила та запустила в експлуатацію дизель-генераторні станції.

Довідка

"Далгакиран компресор Україна" є "дочкою" турецької Dalgakiran Kompresör та спеціалізується на виробництві та обслуговуванні генераторного і компресорного обладнання, промислових насосів, систем охолодження, когенераційних установок, газопоршневих електростанцій.

Турецькому холдингу Dalgakiran Kompresör у серпні цього року виповнюється 60 років. Наразі він посідає 58 місце у другому рейтингу 500 найбільших промислових підприємств Туреччини, який щорічно оголошує Стамбульська промислова палата (ISO). У 2025 році Dalgakıran Kompresör отримала членство в Глобальному договорі Організації Об'єднаних Націй – глобальній ініціативи ООН зі сталого розвитку.

Лілія Подоляк

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