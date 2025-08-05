От мелкого поставщика до собственного производства: компания "Далгакиран Украина" отчиталась о 20 годах работы на рынке

В августе 2025 года компания ООО "Далгакиран компрессор Украина" будет отмечать 20 лет работы на украинском рынке, и за это время она смогла пройти путь от мелкого поставщика компрессорного оборудования до крупного предприятия с собственными производственными мощностями – заводом, который открылся год назад в Киевской области.

Мы прошли сложный путь, который одолеет не каждый бизнес. Устояли во время пандемии, сейчас помогаем чем можем в битве за государство, за тыл, ведь наша продукция незаменима для бесперебойной работы промышленности и экономики. Мы построили завод, имеем представительства в 11 крупных городах страны, более 90 мобильных сервисных бригад. Наши мобильные дизель-генераторы стоят на всех действующих АЭС Украины – подчеркнул директор "Далгакиран компрессор Украина" Вячеслав Динков.

В частности, в пресс-службе компании напомнили, что строительство завода на Киевщине началось еще до начала большой войны и было завершено благодаря 400 млн грн инвестиций от турецкой Dalgakiran Kompresör, материнской компании "Далгакиран компрессор Украина".

С тех пор компания запустила производство когенерационных установок, реализовала несколько масштабных проектов, в частности в 2025 году поставила предприятию группы "Метинвест" газопоршневую электростанцию мощностью 10 МВт. Также она расширила свои возможности благодаря покупке контрольного пакета акций украинского производителя газовых компрессоров и оборудования для нефтегазовой промышленности ООО "Сенси" в 2024 году.

Кроме того, оборудование "Далгакиран Украина" помогает бесперебойным питанием Харькову, Запорожской области, другим городам и населенным пунктам, крупным бюджетообразующим предприятиям Днепропетровщины. Также компания передала бесплатно дизель-генераторы подразделениям ВСУ.

Компания также реализовала ряд масштабных проектов за пределами Украины. В частности, в 2021-2024 годах она совместно с ES Group Europe s.r.o. работала над проектом для Армянской атомной электростанции – изготовила и запустила в эксплуатацию дизель-генераторные станции.

Справка

"Далгакиран компрессор Украина" является "дочкой" турецкой Dalgakiran Kompresör и специализируется на производстве и обслуживании генераторного и компрессорного оборудования, промышленных насосов, систем охлаждения, когенерационных установок, газопоршневых электростанций.

Турецкому холдингу Dalgakiran Kompresör в августе этого года исполняется 60 лет. Сейчас он занимает 58 место во втором рейтинге 500 крупнейших промышленных предприятий Турции, который ежегодно объявляет Стамбульская промышленная палата (ISO). В 2025 году Dalgakıran Kompresör получила членство в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций – глобальной инициативе ООН по устойчивому развитию.