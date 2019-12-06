Від 13° морозу до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Україні у п'ятницю, 6 грудня, очікується погода без опадів. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 13° морозу до 10° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"6 грудня в Україні без опадів. Вночі та вранці подекуди туман", - зазначили синоптики.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на Закарпатті та в Карпатах 8-13° морозу, вдень 2-7° тепла; на крайньому півдні вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якої погоди в Україні очікувати до кінця тижня.

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