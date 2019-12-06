От 13° мороза до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Украине в пятницу, 6 декабря, ожидается погода без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13° мороза до 10° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"6 декабря в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман", - отметили синоптики.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, на Закарпатье и в Карпатах 8-13° мороза, днем 2-7° тепла; на крайнем юге ночью около 0°, днем 8-10° тепла.
Напомним, синоптики рассказали, какой погоды в Украине будет до конца недели.