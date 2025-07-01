"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує

Українська армійська авіація закликає учасників авіаційної галузі об’єднувати зусилля задля забезпечення ресурсів для експлуатації техніки та подолання критичного дефіциту комплектувальних виробів. Про це повідомили представники Армійської авіації України під час галузевої зустрічі, наголосивши на необхідності термінового розвитку національного виробництва, пише УНН.

У нас дійсно експлуатація авіаційної техніки дуже складна. Більшість вертольотів ми експлуатуємо за технічним станом, бо ресурси вичерпуються - зазначив спікер від Армійської авіації України.

За словами експерта, критичним є брак лопатей до вертольотів, а також трансмісійних механізмів і інших ключових агрегатів. Імпорт таких запчастин вкрай ускладнений – пропозицій на міжнародних ринках обмаль, і вони не покривають потреби.

Потреба в лопастях – шалена, вимоги до них, клеїв та інших матеріалів – дуже високі. На жаль, ми не маємо змоги повністю їх покрити. (...) За кордоном знайти щось вкрай складно – є лише окремі майданчики, де ще можна щось відшукати, але загалом комплектуючих дуже мало - підкреслив представник Армійської авіації України.

За таких умов та враховуючи зношений стан парку, що не молодшає, ситуація загрожує втратою боєздатності окремих одиниць техніки. Водночас галузь чітко розуміє, яка конструкторська документація є в наявності, а яку потрібно доопрацювати. Крім того, триває робота з визначення відповідальних підприємств, які зможуть взяти на себе виробництва та матимуть відповідні дозволи й сертифікації.

На жаль, парк не молодшає, а старіє, і вертоліт не може літати 100 років. (...) Підприємства розуміють, з чим вони зіштовхуються під час виконання капітального ремонту, які критичні елементи, комплектуючі та механізми необхідні зараз для того, щоб ми мали можливість виконувати роботи та підтримувати наш парк авіаційної техніки - підсумували в Армійській авіації України.

Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї

Водночас провідні українські компанії авіаційної галузі усвідомлюють стратегічну важливість таких запитів з боку армійської авіації та вже активно реагують на них. Одним із прикладів є ТОВ НВФ МС АВІА-ГРЕЙД, яка береться за найскладніші кейси, попри високі ризики їх реалізації. Підприємство свідомо бере на себе відповідальність за виконання критично важливих робіт, розуміючи їхню роль у забезпеченні обороноздатності країни в умовах повномасштабної війни.

Серед реалізованих робіт – глибока модернізація систем, ремонт і заміна ключових агрегатів, включаючи авіоніку, гідравліку, електросистеми, вузли силової установки та елементів трансмісії. Крім того, компанія "МС АВІА-ГРЕЙД" активно проводить дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на виготовлення лопатей рульового гвинта. На сьогодні вже виготовлено п’ять повноцінних комплектів, які успішно пройшли наземні випробування. Проєкт перебуває на стадії сертифікації, що свідчить про високий рівень готовності до подальшого впровадження у виробництво. Для створення лопатей застосовано сучасну технологію виробництва.

Здійснюється повна заміна або капітальний ремонт таких критичних компонентів, як головного та проміжного редукторів, турбовальних двигунів, головних лопатей несучого та хвостового гвинтів, гідравлічних агрегатів, систем пілотажно-навігаційного обладнання зі встановленням сучасної цифрової авіоніки українського та європейського виробництва, а також заміна електросистем із переходом на енергоефективні кабелі та компоненти з більшим ресурсом - зазначає головний технолог компанії “МС АВІА-ГРЕЙД” Дмитро Бейдик.

У рамках реалізованих проєктів команді ТОВ НВФ МС АВІА-ГРЕЙД вдалося також інтегрувати низку сучасних технологічних рішень для повітряних суден, розроблених як власними інженерами, так і у співпраці з партнерами. Йдеться про використання окулярів нічного бачення, використання комбінованого пристрою викиду теплових пасток; встановлення системи електрооптичної протидії ракетам з інфрачервоними головками самонаведення. Усе це реалізується в межах сертифікованого виробничого процесу згідно з Частини-145В та стандартами ISO 9001:2015.

Ці елементи – критичні, адже відповідають за керованість, безпеку польоту та життєзабезпечення екіпажу. Наприклад, заміна головного редуктора або системи гідравліки безпосередньо впливає на можливість виконувати маневри, зліт та посадку. Ми працюємо за схемою: дефектація – оцінка ресурсу – рішення про ремонт або заміну – узгодження з експлуатантом – виконання робіт – льотні випробування - підкреслив головний технолог компанії “МС АВІА-ГРЕЙД” Дмитро Бейдик.

У компанії зазначають, що завдяки модернізації гелікоптери адаптовані до умов сучасної війни. Йдеться про розширення експлуатаційних можливостей, покращення навігації, інтеграцію нових засобів зв’язку та РЕБ, а також підвищення ресурсу агрегатів. Окремо наголошується на можливості встановлення сучасного озброєння, що робить такі машини вагомим елементом посилення обороноздатності.

Нагадаємо

Раніше заступник генерального директора авіаційної компанії "Інкомпас" Андрій Мінаков розповів, що росія розгорнула масштабну кампанію з повернення комплектуючих, які свого часу експортувала до десятків країн світу. У фокусі – деталі, критично важливі для ремонту та обслуговування військової техніки радянського виробництва. Головна мета – не допустити, щоб ці елементи потрапили до України.

Варто зазначити, що значна частина українського авіапарку й військової техніки досі базується на радянських зразках. У зв’язку з цим серед ключових завдань галузі – імпортозаміщення, розвиток власного виробництва та поступовий перехід на західні технології. Паралельно триває модернізація озброєння та інтеграція західних систем управління, зв’язку й захисту, що критично важливо для безпеки екіпажів і ефективності бойових операцій. Серед основних викликів фахівці називають затягування законодавчих змін, відсутність системних податкових стимулів і недосконалість механізмів імпортозаміщення. Галузі бракує не лише фінансування, а й гнучких правових інструментів, які дозволили б оперативно реагувати на виклики. Критично необхідно створити цілісну законодавчу інфраструктуру, яка забезпечить стабільну підтримку та сталий розвиток української авіації.