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"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует

Киев • УНН

 • 3962 просмотра

Украинская армейская авиация предупреждает о критической нехватке запчастей для вертолетов и призывает к развитию национального производства. Компания "МС АВИА-ГРЕЙД" уже проводит модернизацию и разрабатывает собственные компоненты, включая лопасти.

"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует

Украинская армейская авиация призывает участников авиационной отрасли объединять усилия для обеспечения ресурсов для эксплуатации техники и преодоления критического дефицита комплектующих изделий. Об этом сообщили представители Армейской авиации Украины во время отраслевой встречи, подчеркнув необходимость срочного развития национального производства, пишет УНН.

У нас действительно эксплуатация авиационной техники очень сложная. Большинство вертолетов мы эксплуатируем по техническому состоянию, потому что ресурсы исчерпываются

- отметил спикер от Армейской авиации Украины.

По словам эксперта, критическим является недостаток лопастей к вертолетам, а также трансмиссионных механизмов и других ключевых агрегатов. Импорт таких запчастей крайне затруднен – предложений на международных рынках мало, и они не покрывают потребности.

Потребность в лопастях – безумная, требования к ним, клеям и другим материалам – очень высокие. К сожалению, мы не имеем возможности полностью их покрыть. (...) За границей найти что-то крайне сложно – есть лишь отдельные площадки, где еще можно что-то отыскать, но в целом комплектующих очень мало

- подчеркнул представитель Армейской авиации Украины.

В таких условиях и учитывая изношенное состояние парка, который не молодеет, ситуация угрожает потерей боеспособности отдельных единиц техники. В то же время отрасль четко понимает, какая конструкторская документация имеется в наличии, а какую нужно доработать. Кроме того, продолжается работа по определению ответственных предприятий, которые смогут взять на себя производства и будут иметь соответствующие разрешения и сертификации.

К сожалению, парк не молодеет, а стареет, и вертолет не может летать 100 лет. (...) Предприятия понимают, с чем они сталкиваются при выполнении капитального ремонта, какие критические элементы, комплектующие и механизмы необходимы сейчас для того, чтобы мы имели возможность выполнять работы и поддерживать наш парк авиационной техники

- подытожили в Армейской авиации Украины.

Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия18.06.25, 16:14 • 145202 просмотра

В то же время ведущие украинские компании авиационной отрасли осознают стратегическую важность таких запросов со стороны армейской авиации и уже активно реагируют на них. Одним из примеров является ООО НПФ МС АВИА-ГРЕЙД, которая берется за самые сложные кейсы, несмотря на высокие риски их реализации. Предприятие сознательно берет на себя ответственность за выполнение критически важных работ, понимая их роль в обеспечении обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны.

Среди реализованных работ – глубокая модернизация систем, ремонт и замена ключевых агрегатов, включая авионику, гидравлику, электросистемы, узлы силовой установки и элементов трансмиссии. Кроме того, компания "МС АВИА-ГРЕЙД" активно проводит опытно-конструкторские работы, направленные на изготовление лопастей рулевого винта. На сегодняшний день уже изготовлено пять полноценных комплектов, которые успешно прошли наземные испытания. Проект находится на стадии сертификации, что свидетельствует о высоком уровне готовности к дальнейшему внедрению в производство. Для создания лопастей применена современная технология производства.  

Осуществляется полная замена или капитальный ремонт таких критических компонентов, как главного и промежуточного редукторов, турбовальных двигателей, главных лопастей несущего и хвостового винтов, гидравлических агрегатов, систем пилотажно-навигационного оборудования с установкой современной цифровой авионики украинского и европейского производства, а также замена электросистем с переходом на энергоэффективные кабели и компоненты с большим ресурсом

- отмечает главный технолог компании “МС АВИА-ГРЕЙД” Дмитрий Бейдик.

В рамках реализованных проектов команде ООО НПФ МС АВИА-ГРЕЙД удалось также интегрировать ряд современных технологических решений для воздушных судов, разработанных как собственными инженерами, так и в сотрудничестве с партнерами. Речь идет об использовании очков ночного видения, использовании комбинированного устройства выброса тепловых ловушек; установке системы электрооптического противодействия ракетам с инфракрасными головками самонаведения. Все это реализуется в рамках сертифицированного производственного процесса согласно Части-145В и стандартам ISO 9001:2015.

Эти элементы – критические, так как отвечают за управляемость, безопасность полета и жизнеобеспечение экипажа. Например, замена главного редуктора или системы гидравлики непосредственно влияет на возможность выполнять маневры, взлет и посадку. Мы работаем по схеме: дефектовка – оценка ресурса – решение о ремонте или замене – согласование с эксплуатантом – выполнение работ – летные испытания

- подчеркнул главный технолог компании “МС АВИА-ГРЕЙД” Дмитрий Бейдик.

В компании отмечают, что благодаря модернизации вертолеты адаптированы к условиям современной войны. Речь идет о расширении эксплуатационных возможностей, улучшении навигации, интеграции новых средств связи и РЭБ, а также повышении ресурса агрегатов. Отдельно акцентируется на возможности установки современного вооружения, что делает такие машины весомым элементом усиления обороноспособности.

Напомним

Ранее заместитель генерального директора авиационной компании "Инкомпас" Андрей Минаков рассказал, что Россия развернула масштабную кампанию по возврату комплектующих, которые в свое время экспортировала в десятки стран мира. В фокусе – детали, критически важные для ремонта и обслуживания военной техники советского производства. Главная цель – не допустить, чтобы эти элементы попали в Украину.  

Стоит отметить, что значительная часть украинского авиапарка и военной техники до сих пор базируется на советских образцах. В связи с этим среди ключевых задач отрасли – импортозамещение, развитие собственного производства и постепенный переход на западные технологии. Параллельно продолжается модернизация вооружения и интеграция западных систем управления, связи и защиты, что критически важно для безопасности экипажей и эффективности боевых операций. Среди основных вызовов специалисты называют затягивание законодательных изменений, отсутствие системных налоговых стимулов и несовершенство механизмов импортозамещения. Отрасли не хватает не только финансирования, но и гибких правовых инструментов, которые позволили бы оперативно реагировать на вызовы. Критически необходимо создать целостную законодательную инфраструктуру, которая обеспечит стабильную поддержку и устойчивое развитие украинской авиации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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