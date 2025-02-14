Венс провів переговори з лідеркою "Альтернативи для Німеччини" у Мюнхені
Київ • УНН
Американський віцепрезидент Джей Ді Венс зустрівся з Алісою Вайдель, співголовою AfD, під час візиту до Мюнхена. Венс виступив проти політичних "брандмауерів", незважаючи на ізоляцію AfD німецькими політиками.
Венс під час свого візиту до Мюнхена провів переговори з Алісою Вайдель співголовою "Альтернативи для Німеччини". Про це повідомляють AP, передає УНН.
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Американський віцепрезидент Джей Ді Венс під час поїздки заявив, що виступає проти політичних "брандмауерів".
Попри офіційну ізоляцію AfD з боку провідних політичних гравців Німеччини, її позиції на політичній арені продовжують зміцнюватися.
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Віцепрезидент США Венс після зустрічі з Зеленським заявив про прагнення досягти стійкого миру в Європі. Україна готова співпрацювати з командою Трампа для розробки плану з надійними безпековими гарантіями.
США прагнуть не просто припинення війни, а встановлення стійкого миру - Венс після зустрічі із Зеленським14.02.25, 19:44 • 81786 переглядiв