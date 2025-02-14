Вэнс провел переговоры с лидером "Альтернативы для Германии" в Мюнхене
Киев • УНН
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс встретился с Алисой Вайдель, сопредседателем AfD, во время визита в Мюнхен. Вэнс выступил против политических "брандмауэров", несмотря на изоляцию AfD немецкими политиками.
Вэнс во время своего визита в Мюнхен провел переговоры с Алисой Вайдель сопредседателем "Альтернативы для Германии". Об этом сообщают AP, передает УНН.
Детали
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время поездки заявил, что выступает против политических "брандмауэров".
Несмотря на официальную изоляцию AfD со стороны ведущих политических игроков Германии, ее позиции на политической арене продолжают укрепляться.
Напомним
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