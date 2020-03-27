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Венедіктова прокоментувала "відсторонення" свого заступника від справи Гандзюк

Венедіктова прокоментувала "відсторонення" свого заступника від справи Гандзюк

Київ • УНН

 • 13708 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала інформацію про "відсторонення" свого заступника Віктора Трепака від справи щодо нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, вказавши, зокрема, що група прокурорів в справі залишається та ж сама. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Відсторонення Трепака від справи Гандзюк”. По новому розподілу обов‘язків департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Симоненка Олексія Юрійовича. За Віктором Миколайовичем залишаються ті важливі справи, які він проводив. Про що ми з ним проговорили сьогодні вранці. І це його рішення, якщо він вирішить відійти. Група прокурорів в справі залишається та ж сама", - написала Венедіктова.

Окрім того, Генпрокурор прокоментувала і низку інших питань, зауваживши, що для неї "важлива думка громадянського суспільства, і я ніколи не відвернусь і не промовчу, залишивши в повітрі запитання, які всіх турбують".

"Справа Стерненка. Була в підслідності нацполу. Передана до СБУ за неефективністю. Оскільки це питання було озвучено народним депутатом в залі засідань Верховної Ради України і на нараді з МВС і Нацполом ми говорили про ефективність діяльності, говорили про підстави і історію питання. Акцент був зроблений на роботі правоохоронців. Саме про це говорили і активісти. Не треба перекручувати інформацію і розганяти як ще один “реванш”, - вела далі Венедіктова.

Також вона прокоментувала нібито “дорогий годинник Генпрокурора”. "Я подаю декларації дуже багато років. Я свідомо перейшла в публічну площину. І я кожного дня критично оцінюю, що і де я говорю, з ким і як я спілкуюсь, як я виглядаю по суті і по формі. Все продумано до дрібниць. Мені не має чого приховувати. Всі речі, які підпадають під декларування — все задекларовано. Не треба боятись. Давайте жити по закону", - відзначила Венедіктова.

Нагадаємо, ексзаступника голови СБУ Трепака заступником Генпрокурора призначив ще попередник Венедіктової на посаді Рябошапка.

Також нагадаємо, 27 березня Венедіктова представила своїх нових заступників.

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