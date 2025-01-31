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Велика Британія спростила візові правила для дітей із України

Велика Британія спростила візові правила для дітей із України

Київ • УНН

 • 46397 перегляди

Уряд Великої Британії відновив програму "Будинки для України", що спрощує в'їзд дітей до батьків-спонсорів. Діти отримають дозвіл на проживання протягом 18 місяців з доступом до освіти та медицини.

Уряд Великої Британії 31 січня відновив дію програми, котра спрощує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Великої Британії та ВВС.

Деталі

Зазначається,що для отримання візи як дитина-заявник, так і батько-спонсор повинні відповідати всім вимогам програми "Будинки для України". 

Батько (або законний опікун), який має дозвіл за будь-якою з українських схем, може подати заявку на спонсорство своєї дитини за програмою "Будинки для України". Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великої Британії протягом 18 місяців

- йдеться у дописі відомства.

У Міністерстві житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Великої Британії також повідомили, що ці діти матимуть доступ до освіти, охорони здоров’я, пільг і працевлаштування у відповідності з законодавством країни. 

В ВВС нагадали, що у лютому милого року британський уряд ухвалив рішення, згідно з яким, українці без права на постійне проживання у Великій Британії більше не могли виступати спонсором людей за програмою "Будинки для України". Ця програма дозволяла людям приймати у себе тих, хто виїхав з України через війну.

Благодійні організації заявили, що це призвело до розпаду сімей, а деякі зневірені батьки вдаються до нелегальних шляхів, щоб перевезти своїх дітей до Великобританії

- пише ВВС.

Лише британські чи ірландські громадяни, або ті, хто мав право на постійне проживання у Великій Британії, могли виступати спонсорами.

Тоді ж також було закрито програму "Українська сімейна програма", яка дозволяла українцям приєднатися до членів своєї родини, які вже мали постійне місце проживання у Великій Британії.

Нагадаємо

У 2024 році з України виїхали 500 тисяч осіб, у 2025 очікується відтік ще 200 тисяч. НБУ прогнозує повернення мігрантів з 2026 року, але їх кількість зменшується через адаптацію за кордоном.

Повернення українців з-за кордону: експертка пояснила, що може зробити влада для цього30.01.25, 09:09 • 105723 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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