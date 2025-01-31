Велика Британія спростила візові правила для дітей із України

Уряд Великої Британії 31 січня відновив дію програми, котра спрощує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Великої Британії та ВВС.

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Зазначається,що для отримання візи як дитина-заявник, так і батько-спонсор повинні відповідати всім вимогам програми "Будинки для України".

Батько (або законний опікун), який має дозвіл за будь-якою з українських схем, може подати заявку на спонсорство своєї дитини за програмою "Будинки для України". Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великої Британії протягом 18 місяців - йдеться у дописі відомства.

У Міністерстві житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Великої Британії також повідомили, що ці діти матимуть доступ до освіти, охорони здоров’я, пільг і працевлаштування у відповідності з законодавством країни.

В ВВС нагадали, що у лютому милого року британський уряд ухвалив рішення, згідно з яким, українці без права на постійне проживання у Великій Британії більше не могли виступати спонсором людей за програмою "Будинки для України". Ця програма дозволяла людям приймати у себе тих, хто виїхав з України через війну.

Благодійні організації заявили, що це призвело до розпаду сімей, а деякі зневірені батьки вдаються до нелегальних шляхів, щоб перевезти своїх дітей до Великобританії - пише ВВС.

Лише британські чи ірландські громадяни, або ті, хто мав право на постійне проживання у Великій Британії, могли виступати спонсорами.

Тоді ж також було закрито програму "Українська сімейна програма", яка дозволяла українцям приєднатися до членів своєї родини, які вже мали постійне місце проживання у Великій Британії.

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