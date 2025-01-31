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Великобритания упростила визовые правила для детей из Украины

Великобритания упростила визовые правила для детей из Украины

Киев  •  УНН

 • 2025 просмотра

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Правительство Великобритании возобновило программу "Дома для Украины", которая упрощает въезд детей к родителям-спонсорам. Дети получат вид на жительство в течение 18 месяцев с доступом к образованию и медицине.

Правительство Великобритании 31 января возобновило действие программы, которая упрощает визовые правила для украинских детей для въезда в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Великобритании и ВВС.

Детали

Отмечается, что для получения визы как ребенок-заявитель, так и родитель-спонсор должны соответствовать всем требованиям программы "Дома для Украины". 

Родитель (или законный опекун), имеющий разрешение по любой из украинских схем, может подать заявку на спонсорство своего ребенка по программе "Дома для Украины". Дети, чьими спонсорами выступают их родители (или законные опекуны), будут иметь вид на жительство в Великобритании в течение 18 месяцев

- говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве жилищного строительства, общин и местного самоуправления Великобритании также сообщили, что эти дети будут иметь доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством страны. 

В ВВС напомнили, что в феврале прошлого года британское правительство приняло решение, согласно которому, украинцы без права на постоянное проживание в Великобритании больше не могли выступать спонсором людей по программе "Дома для Украины". Эта программа позволяла людям принимать у себя тех, кто выехал из Украины из-за войны.

Благотворительные организации заявили, что это привело к распаду семей, а некоторые отчаявшиеся родители прибегают к нелегальным путям, чтобы перевезти своих детей в Великобританию

- пишет ВВС.

Только британские или ирландские граждане, или те, кто имел право на постоянное проживание в Великобритании, могли выступать спонсорами.

Тогда же также была закрыта программа "Украинская семейная программа", которая позволяла украинцам присоединиться к членам своей семьи, которые уже имели постоянное место жительства в Великобритании.

Напомним

В 2024 году из Украины выехали 500 тысяч человек, в 2025 ожидается отток еще 200 тысяч. НБУ прогнозирует возвращение мигрантов с 2026 года, но их количество уменьшается из-за адаптации за рубежом.

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого30.01.25, 09:09 • 102726 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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