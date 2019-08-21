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Британія з 1 вересня не братиме участь у більшості зустрічей на рівні ЄС

Британія з 1 вересня не братиме участь у більшості зустрічей на рівні ЄС

Київ • УНН

 • 9450 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Починаючи з 1 вересня 2019 року представники уряду Великої Британії не братимуть участь у більшості зустрічей на рівні країн Європейського союзу, пердає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Британське міністерство з питань Brexit оголосило, що з 1 вересня урядові представники країни не братимуть участь у більшості зустрічей на рівні Євросоюзу. Британські чиновники обговорюватимуть з європейськими колегами лише ті теми, які і надалі залишатимуться вагомими для національних інтересів, наприклад, безпекові питання, пише видання. А зекономлений на інших зустрічах час, як зазначається, використовуватиметься для підготовки королівства до виходу з ЄС, який має відбутися 31 жовтня.

"Відтепер ми відвідуватимемо лише важливі зустрічі, скорочуючи візити більше ніж вдвічі та заощаджуючи сотні годин. Це дозволить міністрам та посадовцям звільнити час для підготовки до виходу (з ЄС – ред.) 31 жовтня та використати можливості, які є попереду", – заявив міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі.

В обґрунтування наведеного рішення у міністерстві пояснили, що через наближення до дати Brexit під час різноманітних зустрічей на рівні ЄС ідеться переважно про майбутнє самого Євросоюзу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав листа голові Європейської ради Дональду Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу країни з Євросоюзу.

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