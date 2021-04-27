Велика Британія ввела санкції проти 14 росіян по "списку Магнітського"

Деталі

Санкції торкнулися росіян, які на думку британської влади, причетні до розкрадання 230 млн доларів з російського бюджету, яку розслідував померлий в СІЗО Сергія Магнітського. У список увійшли заступник керівника управління по боротьбі з податковими злочинами Артем Кузнєцов, ексслідчий Слідчого департаменту Павло Карпов, слідчі Станіслав Гордієвський і Олег Уржумцев, керівники податкових інспекцій в Москві Олена Хімін і подружжя Ольга та Владлен Степанови, юристи Андрій Павлов і Юлія Майорова, гендиректор “Гранд-Актив” Олексій Шешеня, підприємці В’ячеслав Хлєбніков і Віктор Маркелов, а також співвласники “Універсального банку заощаджень” Дмитро Клюєв і Геннадій Плаксін.

Раніше деякі з цих потрапили під британські санкції росіян були внесені в “список Магнітського” Мінфіну США.

Довідка

“Поправка Магнітського” до закону про санкції і боротьбі з відмиванням грошей вступила в силу в Великої Британії в минулому році. За допомогою цього механізму Лондон планує боротися з корупцією в світі, заморожуючи британські активи людей, які потрапили під санкції, і забороняючи їм в’їзд в країну. Крім росіян в британському списку санкцій виявилися ще 8 осіб з Гватемали, Гондурасу, Нікарагуа, Судану і ПАР.

Російський аудитор Сергій Магнітський, викрили ряд чиновників РФ в розкраданні у держави понад 230 млн доларів, був заарештований в 2008 році за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. У листопаді 2009 року він помер у лікарні слідчого ізолятора “Матроська тиша” в Москві.