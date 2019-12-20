Велика Британія вирішила переглянути закон 1351 року про держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Британський уряд має намір рішуче переглянути середньовічний закон про зраду від 1351 року з метою покарання тих, хто передає державні секрети “ворожим державам”. Про це повідомила в п’ятницю газета The Times з посиланням на джерела, пише УНН.
Архаїчне законодавство може бути, як зазначає видання, змінене відповідно до сьогоднішніх реалій і в зв’язку зі стурбованістю діями Росії і Китаю на Заході. Згідно з інформацією уряду Великої Британії, нові законодавчі заходи розробляються для того, щоб “надати службам безпеки юридичні повноваження, які необхідні їм для протидії загрозі ворожих держав в даний час і в майбутньому”.
Передбачається, зокрема, реєстрація всіх іноземних агентів на території Сполученого Королівства, як це вже практикується в США і Австралії. Це та інші пропозиції стануть частиною пакету заходів безпеки, які “ускладнять діяльність противника” на території Великої Британії.
Офіційні особи розглядають також, за даними The Times, питання про можливість застосовувати положення нового закону екстериторіально, що дозволило б британській зовнішній розвідці МІ-6 активніше діяти за кордоном для захисту країни від “ворожих суб’єктів”. На думку експерта з безпеки і розвідки з Букінгемського університету Ентоні Гліса, це надасть агентам спецслужби більше можливостей для самостійної роботи.
“Ця робота є втіленням в життя зобов’язання, взятого на себе колишнім прем’єр-міністром (Терезою Мей) після атаки в Солсбері, вона об’єднає разом нові та оновлені повноваження, дасть нашим спецслужбам законні права, яких вони потребують, щоб боротися з наростаючими загрозами з боку ворожих держав”, — йдеться в поширених в четвер поясненнях до тронної промови в парламенті королеви Єлизавети II.
Як писав УНН, на референдумі в Ірландії, який відбувся 26 жовтня 2018 року, громадяни підтримали декриміналізацію богохульства, яка існувала з 1937 року.