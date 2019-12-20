Велика Британія вирішила переглянути закон 1351 року про держзраду

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Британський уряд має намір рішуче переглянути середньовічний закон про зраду від 1351 року з метою покарання тих, хто передає державні секрети “ворожим державам”. Про це повідомила в п’ятницю газета The Times з посиланням на джерела, пише УНН.