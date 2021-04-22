Вечірка Тищенка та поїздка Шевченка в Білорусь: сьогодні “Слуга народу” збереться на засідання фракції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Фракція “Слуга народу” сьогодні збереться на засідання, аби обговорити ситуацію щодо вечірки, яку під час карантину влаштував нардеп Микола Тищенко, та візит Євгена Шевченка до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це пише УНН.
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Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук розповіла, що крім цього сьогодні розглянуть основні законопроекти на пленарний тиждень та поспілкуються з кандидатом на посаду міністра енергетики.
За її словами, засідання відбудеться по Zoom.
Що було раніше
Заступник голови фракції “Слуга народу”, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявляв, що фракція вимагатиме пояснень від народних депутатів Євгенія Шевченка та Миколи Тищенка.
Вечірка Тищенка
На початку цього тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.
Після того, як у соцмережах поширили фото та відео з заходу, на якому гості, вочевидь, не дотримувались протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялись правоохоронці. Кожні п'ять хвилин салюту Тищенка коштували близько тисячі доларів. Тищенко заявив, що на дні народженні дружини в Fairmont було трохи більше 20 людей і всі здавали тести на COVID-19 за добу.
Корнієнко заявив, що позбавляти мандату нардепа Миколу Тищенка за вечірку під час карантину — мабуть, не дуже правильно. Це перевибори та витрати коштів. Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що Микола Тищенко повинен взяти на себе максимальне покарання, яке передбачене законом, за організовану ним вечірку.
Зустріч Шевченка з Лукашенком
Ще один депутат фракції “Слуга народу”, Євгеній Шевченко, провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.
Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Народний депутат від "Слуга народу" Євген Шевченко на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком заявив, що 36% українського населення хотіли би бачити Лукашенка своїм президентом.