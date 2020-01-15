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Вбивство у Каховці: в Офісі Генпрокурора розповіли подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Підозрюваний поліцейський намагався видати вбивство за самооборону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокуратури.

Вбивство у Каховці: в Офісі Генпрокурора розповіли подробиці

“Слідство вважає, що діючий працівник Національної поліції був присутній під час вбивства, у вчиненні якого підозрюється місцевий мешканець — колишній працівник поліції. За версією слідства, з метою приховати навмисне вбивство після сварки з потерпілим, одразу після смертельних пострілів стверджуваного вбивці присутніми під час злочину був розроблений план знищення доказів, фальсифікації обставин події та імітування обставин самооборони”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, вказаний поліцейський взяв травматичний пістолет потерпілого, з якого той не здійснив жодного пострілу, обмотав ногу стверджуваного вбивці брезентом та намагався зробити постріл у ногу, але не влучив. Оскільки в травматичному пістолеті потерпілого був лише один набій, план інсценування самооборони не вдалося втілити. Вказаному поліцейському повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину.

Участь інших осіб, присутніх під час злочину і огляду місця події, у спробі спотворити справжні обставини вчиненого, фальсифікувати докази та ввести в оману слідство, встановлюється.

Також Офіс Генерального прокурора та ДБР вивчають дії всіх членів слідчо-оперативної групи поліції, які виїжджали на місце вбивства та брали участь у проведенні огляду місця події. Після аналізу всіх доказів буде вирішене питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших правоохоронців, причетних до ймовірного приховування умисного вбивства.

Нагадаємо, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрювали поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.

Повідомлялося, що у Каховці розпочато службове розслідування відносно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали відношення до розслідування вбивства, що сталося у новорічну ніч у місті Каховка. Трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох — звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення.

Також нагадаємо, у справі призначили низку експертиз. 6 січня у прокуратурі Херсонської області відбулась зустріч з представниками потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом вбивства у Каховці.

Також повідомлялося,що слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру поліцейському, який підозрюється у спотворенні обставини вбивства 26-річного жителя міста Каховка Херсонської області.

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