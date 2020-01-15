Вбивство у Каховці: в Офісі Генпрокурора розповіли подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Підозрюваний поліцейський намагався видати вбивство за самооборону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокуратури.
“Слідство вважає, що діючий працівник Національної поліції був присутній під час вбивства, у вчиненні якого підозрюється місцевий мешканець — колишній працівник поліції. За версією слідства, з метою приховати навмисне вбивство після сварки з потерпілим, одразу після смертельних пострілів стверджуваного вбивці присутніми під час злочину був розроблений план знищення доказів, фальсифікації обставин події та імітування обставин самооборони”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, вказаний поліцейський взяв травматичний пістолет потерпілого, з якого той не здійснив жодного пострілу, обмотав ногу стверджуваного вбивці брезентом та намагався зробити постріл у ногу, але не влучив. Оскільки в травматичному пістолеті потерпілого був лише один набій, план інсценування самооборони не вдалося втілити. Вказаному поліцейському повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину.
Участь інших осіб, присутніх під час злочину і огляду місця події, у спробі спотворити справжні обставини вчиненого, фальсифікувати докази та ввести в оману слідство, встановлюється.
Також Офіс Генерального прокурора та ДБР вивчають дії всіх членів слідчо-оперативної групи поліції, які виїжджали на місце вбивства та брали участь у проведенні огляду місця події. Після аналізу всіх доказів буде вирішене питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших правоохоронців, причетних до ймовірного приховування умисного вбивства.
Нагадаємо, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрювали поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.
Повідомлялося, що у Каховці розпочато службове розслідування відносно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали відношення до розслідування вбивства, що сталося у новорічну ніч у місті Каховка. Трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох — звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення.
Також нагадаємо, у справі призначили низку експертиз. 6 січня у прокуратурі Херсонської області відбулась зустріч з представниками потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом вбивства у Каховці.
Також повідомлялося,що слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру поліцейському, який підозрюється у спотворенні обставини вбивства 26-річного жителя міста Каховка Херсонської області.