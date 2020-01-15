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Вбивство у Каховці: поліцейському повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру поліцейському, який підозрюється у спотворенні обставини вбивства 26-річного жителя міста Каховка Херсонської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Вбивство у Каховці: поліцейському повідомили про підозру

"Слідчі ДБР повідомили про підозру працівнику Каховського відділу поліції в приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України) – вбивства, що сталося 1 січня 2020 року у місті Каховка", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що старший інспектор з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції спотворив обставини вбивства 26-річного жителя Каховки. За участю правоохоронця, як вказали у ДБР, "були штучно створені умови самооборони та приховані обставини, сліди та факт скоєння умисного вбивства, яке здійснив його товариш". Для цього поліцейський здійснив постріли у бік товариша зі зброї, що належала потерпілому, який на той час вже перебував без свідомості через отримання вогнепальних поранень, зазначили у бюро.

Також зазначається, що через дії підозрюваного правоохоронні органи розглядали хибну версію вбивства з метою самозахисту. 

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрювали поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином. 

Повідомлялося, що у Каховці розпочато службове розслідування відносно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали відношення до розслідування вбивства, що сталося у новорічну ніч у місті Каховка. Трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох - звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення. 

Також нагадаємо, у справі призначили низку експертиз. 6 січня у прокуратурі Херсонської області відбулась зустріч з представниками потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом вбивства у Каховці.

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