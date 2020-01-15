Убийство в Каховке: полицейскому сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому, который подозревается в искажении обстоятельства убийства 26-летнего жителя города Каховка Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины) - убийства, произошедшего 1 января 2020 года в городе Каховка", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего жителя Каховки. С участием правоохранителя, как указали в ГБР, "были искусственно созданы условия самообороны и скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ". Для этого полицейский совершил выстрелы в сторону товарища из оружия, принадлежавшего потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений, отметили в бюро.
Также отмечается, что из-за действий подозреваемого правоохранительные органы рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.
В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области убили 26-летнего парня. Его близкие подозревали полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.
Сообщалось, что в Каховке начато служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, непосредственно имевших отношение к расследованию убийства, которое произошло в новогоднюю ночь в городе Каховка. Трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще к трем сотрудникам применено дисциплинарное взыскание.
Также напомним, по делу назначен ряд экспертиз. 6 января в прокуратуре Херсонской области состоялась встреча с представителями потерпевшей стороны в уголовном производстве по факту убийства в Каховке.