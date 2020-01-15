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Убийство в Каховке: в Офисе Генпрокурора рассказали подробности

Киев • УНН

 • 12283 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Подозреваемый полицейский пытался выдать убийство за самооборону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокуратуры.

Убийство в Каховке: в Офисе Генпрокурора рассказали подробности

“Следствие считает, что действующий работник Национальной полиции присутствовал во время убийства, в совершении которого подозревается местный житель — бывший работник полиции. По версии следствия, с целью скрыть умышленное убийство после ссоры с потерпевшим, сразу после смертельных выстрелов предполагаемого убийцы присутствующими во время совершения преступления был разработан план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование обстоятельств самообороны”, — говорится в сообщении.

В частности, указанный полицейский взял травматический пистолет потерпевшего, из которого тот не совершил ни одного выстрела, обмотал ногу предполагаемого убийцы брезентом и пытался сделать выстрел в ногу, но не попал. Поскольку в травматическом пистолете потерпевшего был только один патрон, план инсценировки самообороны не удалось воплотить. Указанному полицейскому сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления.

Участие других лиц, присутствовавших при преступления и осмотра места происшествия, в попытке исказить истинные обстоятельства совершенного, фальсифицировать доказательства и ввести в заблуждение следствие, устанавливается.

Также Офис Генерального прокурора и ГБР изучают действия всех членов следственно-оперативной группы полиции, выезжали на место убийства и участвовали в проведении осмотра места происшествия. После анализа всех доказательств будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других правоохранителей, причастных к возможному сокрытию умышленного убийства.

Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка на Херсонщине, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревали полицию в недостоверном расследовании преступления.

Сообщалось, что в Каховке начато служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, непосредственно имели отношение к расследованию убийства, которое произошло в новогоднюю ночь в городе Каховка. Трех работников отстранили от занимаемой должности, трех — уволили из органов внутренних дел, еще к трем сотрудникам применено дисциплинарное взыскание.

Также напомним, по делу назначен ряд экспертиз. 6 января в прокуратуре Херсонской области состоялась встреча с представителями потерпевшей стороны в уголовном производстве по факту убийства в Каховке.

Также сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому, который подозревается в искажении обстоятельства убийства 26-летнего жителя города Каховка Херсонской области.

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