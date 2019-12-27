ВАКС відпустив під заставу експосадовця "Черкасиобленерго" Беспалова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього першого заступника голови правління ПАТ “Черкасиобленерго” Олексію Беспалову у розмірі понад 500 тис. гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
“За рішенням ВАКС до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 525 тис. гривень”, — йдеться в повідомленні.
Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, серед яких прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному проваджені; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Як повідомлялося, у ході досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках виконувач обов’язків голови правління ПАТ “Черкасиобленерго” та перший заступник голови правління цього товариства, діючи в інтересах приватної компанії — ПрАТ “ХК “Енергомережа”, у порушення вимог Закону України “Про електроенергетику”, шляхом підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника, заволоділи коштами, які мали надійти від з ПАТ “Азот” до ПАТ “Черкасиобленерго”, — зазначається в повідомленні.
Раніше, ВАКС відпустив під заставу експосадовця “Черкасиобленерго” Кузьмінську.
Нагадаємо, двоє колишніх службовців “Черкасиобленерго” підозрюються у заволодінні коштами держпідприємства на загальну суму 313 млн гривень.
Як нагадує САП, раніше у вказаному провадженні було повідомлено про підозру голові правління ПрАТ “ХК “Енергомережа” у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Нагадаємо, Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Крючкову до 27 грудня.