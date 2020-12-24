ВАКС розпочав засідання з обрання запобіжного заходу Татарову
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову, передає кореспондент УНН.
Так, суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Татарову.
Нагадаємо, сьогодні Офіс Генпрокурора вирішив забрати справу Татарова у НАБУ і передав її СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора "став на особистий захист Татарова".
Раніше стало відомо, що ВАКС розгляне клопотання про арешт Татарова з можливістю внесення застави сьогодні, 24 грудня.
Як повідомлялося, САП наполягатиме на арешті Татарова з можливістю внесення застави у 10 млн грн.
Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня в НАБУ вручили повідомлення про підозру.
НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.
У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).