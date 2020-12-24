ВАКС начал заседание по избранию меры пресечения Татарову

Так, суд начал заседание по рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Татарову.

Напомним, сегодня Офис генпрокурора решил забрать дело Татарова в НАБУ и передал его СБУ. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора "стал на личную защиту Татарова".

Ранее стало известно, что ВАКС рассмотрит ходатайство об аресте Татарова с возможностью внесения залога сегодня, 24 декабря.

Как сообщалось, САП будет настаивать на аресте Татарова с возможностью внесения залога в 10 млн грн.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).